Największe gwiazdy i niezapomniane hity. Rusza trzecia edycja Top Of The Top Festival

Cztery wieczory wypełnione największymi gwiazdami i niezapomnianymi hitami. W Operze Leśnej wystąpi ponad 60 artystów, w tym 14 gości z zagranicy. Trzecią edycję Top Of The Top Sopot Festival otworzy występ Bonnie Tyler, która obchodzi 50-lecie pracy artystycznej. Wtorkowy koncert poprowadzą Grażyna Torbicka i Olivier Janiak.

W Operze Leśnej trwają ostatnie przygotowania przed Top Of The Top Festival, który startuje dzisiaj o godzinie 20.

Opera Leśna już gotowa na Top of the Top Sopot Festival W Sopocie we... czytaj dalej » W tegorocznej edycji przygotowano pięć koncertów: "Forever Young" (wtorek), "#IDANCE…" oraz "Top Of The Top" (środa), "Przeboje z winyli" i "Przeboje wolnej Polski" (czwartek), "Young Choice Awards" (piątek).

Pierwsze cztery koncerty transmitowane będą w na antenie TVN, ostatni można będzie zobaczyć w player.pl.

Bonnie Tyler i inne gwiazdy

We wtorek gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej w towarzystwie zagranicznych sław przypomną nieśmiertelne przeboje z lat 80. i 90. Gościem specjalnym będzie Bonnie Tyler, walijska legenda popu. "Total Eclipse of the Heart" oraz "It’s a Heartache" sprzedały się w ponad sześciomilionowych nakładach, dzięki czemu znalazły się wśród najlepiej sprzedających się singli wszech czasów (w zestawieniu sprzedaży nośników fizycznych). Artystka w tym roku obchodzi 50-lecie pracy artystycznej.

- Zawsze wspaniale jest wrócić do Sopotu. Jest tu wspaniała atmosfera i doskonała publiczność. Sama scena jest przepiękna. Na pewno będzie dużo zabawy - powiedziała Bonnie Tyler w rozmowie z TVN24.

Na scenie pojawią się również: wokalista i gitarzysta John Parr, kanadyjski zespół Glass Tiger, który przypomni swoje hity "Don’t Forget Me" i "Someday" a także Katrina, była wokalistka zespołu Katrina and The Waves (laureat Eurowizji z 1997 roku z przebojem "Love Shine a Light"), która przypomni swoją najpopularniejszą piosenkę "Walking on Sunshine". W lata 90. publiczność zabierze między innymi amerykańska wokalistka Jennifer Paige, która przypomni swój słynny "Crush".

Nie zabraknie polskich sław. Rodzimą scenę reprezentować będą między innymi: Agnieszka Chylińska, Perfect, Anita Lipnicka, Lombard, Felicjan Andrzejczak, Izabela Trojanowska, Sztywny Pal Azji, Acid Drinkers, Sebastian Riedel & Cree i Kombi.

"Morze przebojów"

Na środowy wieczór przygotowano dwa koncerty. Pierwszy z nich - "IDANCE…" zapowiadany jest jako "morze przebojów". Do tańca sopocką publiczność poderwą między innymi: Kayah, Edyta Górniak, Ewa Farna, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Roksana Węgiel, Reni Jusis, Ania Karwan, Ewelina Lisowska.



"Wszystkie te emocje, które miałam 29 lat temu nadal są" Muzyka jest nadal... czytaj dalej » W drugiej części wieczoru młodzi i utalentowani piosenkarze z zagranicy rywalizować będą o Bursztynowego Słowika. Zwycięzcę wskaże publiczność i widzowie TVN w głosowaniu SMS-owym. W konkursie wezmą udział: Duncan Laurence (Holandia), Alma (Bułgaria), Frans (Szwecja), Lake Malawi (Czechy), Christopher (Dania) oraz Luca Haenni (Szwajcaria).

Stare polskie piosenki w zaskakujących interpretacjach

Również na czwartek zaplanowane są dwa koncerty. Pierwszy z nich - "Przeboje z winyli" - to prezentacja najpopularniejszych polskich piosenek w oryginalnych wykonaniach oraz w nowych, zaskakujących interpretacjach.

Drugi z czwartkowych koncertów - "Przeboje wolnej Polski" - to muzyczna opowieść o czasie przemian i wolności.

Podczas wieczoru wystąpią: Maryla Rodowicz, Wilki, Michał Szpak, Pectus feat. Kasia Popowska, Sławek Uniatowski, Skaldowie, Urszula, Patrycja Markowska & Grzegorz Markowski, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Brathanki, Halina Mlynkova, Jary Oddział Zamknięty, Chłopcy z Placu Broni, Golden Life i Aleksandra Gintrowska.

W koncertach wezmą również udział gwiazdy zagraniczne, które przypomną, co w czasach PRL-u i wolnej Polski działo się w światowej muzyce. Zaprezentują się m.in.: szkocka wokalistka Maggie Reilly, znana z hitów "Moonlight Shadow" i "Everytime We Touch" oraz jamajska piosenkarka Diane King, pamiętana dzięki przebojom "Shy Guy" i "I Say a Little Prayer".

Młodzi i znani

Tegoroczną edycję Top of the Top Sopot Festival zamknie 16 sierpnia koncert poświęcony młodym artystom i ich fanom – Young Choice Awards. Będą to występy wokalistek i wokalistów, którzy niedawno rozpoczęli karierę, ale już cieszą się ogromną popularnością wśród nastoletnich fanów w internecie, a ich utwory notują milionowe ilości odsłon na YouTube czy Spotify.

Wystąpią: Roksana Węgiel, Marcin Sójka, Monika Lewczuk, Agnieszka Adamczewska, Natalia Zastępa, Michał Szczygieł, My3, 4Dreamers, Zuza Jabłońska, Carla Fernandes, AniKa Dąbrowska, Viki Gabor, Amelia Andryszczyk, Magda Bereda i Adamo Rudnik. Koncert będzie można zobaczyć w serwisie player.pl.

