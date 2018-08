Morze tanecznych przebojów. #iDANCE i jubileusz Blue Cafe w Operze Leśnej

Międzynarodowe hity oraz plejada polskich i zagranicznych gwiazd - tak zapowiada się środowy wieczór podczas Top Of The Top Sopot Festival 2018. Gościem specjalnym wieczoru będzie amerykańska wokalistka Anastacia, która w ciągu ostatnich 25 lat sprzedała 30 milionów płyt.

Drugi dzień tegorocznej edycji Top Of The Top Sopot Festiwal upłynie pod znakiem tanecznych hitów.

Największe, energetyczne hity zaśpiewają m.in.: Edyta Górniak, Kayah, Natalia Szroeder, Natalia Nykiel, Cleo, Sarsa, Pectus i Agnieszka Adamczewska.

"Tu jest zawsze niesamowita energia"

Ruszył Top of the Top Festival w Sopocie. Pierwszy dzień za nami Wystartował Top... czytaj dalej » - Zawsze jest jakaś tam niepewność. Natomiast produkcja jest fajnie zorganizowana, wszystko działa perfekt - powiedziała w środowe popołudnie Cleo, jedna z gwiazd koncertu #iDance.

Zdaniem piosenkarki, wielu "wybitnych artystów zostawiło tu cześć swojego ducha, swojego serca" i jak się śpiewa na scenie Opery Leśnej, czuć tą magię.

- Tu jest zawsze niesamowita energia - podkreśliła. Zapowiedziała, że w trakcie koncertu zaśpiewa "Łowcy gwiazd" oraz singiel "Misie" z ostatniej jej płyty.

20 lat na scenie

W środę swój jubileusz artystyczny świętować będzie Blue Cafe. Istniejący od 1998 roku zespół założony przez Pawła Ruraka-Sokala wielokrotnie podbiła serca miłośników tanecznych numerów. Grupa w swoim repertuarze łączy pop z elementami funky, soulu i rytmów latynoskich.

"You May Be In Love", "Do nieba do piekła", "Love Song" czy "My Road" trafiały na szczyty list przebojów. Blue Cafe na koncie ma kilka złotych i platynowych płyt.

"Top Of The Top" i specjalny występ amerykańskiej gwiazdy

Także w środę na deskach Opery Leśnej rządzić będą międzynarodowe gwiazdy. W ramach koncertu "Top Of The Top" plejada zagranicznych wykonawców zagra swoje najpopularniejsze utwory.

Wystąpią m.in. Alexandra Stan, Toploader, Nico Santos, Sunrise Avenue, Mihail.

W czasie koncertu widzowie będą mogli wybrać swoją ulubioną piosenkę za pośrednictwem głosowania SMS-owego.

"Zawsze jest przeżycie i lekka trema". Muzycy o Top of The Top Sopot Festival - Spodziewamy się... czytaj dalej » Gwiazdą specjalną będzie Anastacia. Amerykańska gwiazda wylansowała takie hity jak: "I'm Outta Love", "Left Outside Alone" czy "One Day In Tour Life". W trakcie swojej ponad 25-letniej kariery sprzedała ponad 30 mln płyt, a na koncie ma blisko 50 nagród.

Ponad 60 gwiazd

W dniach 14-16 sierpnia Top of The Top Sopot Festival zgromadzi największe gwiazdy polskiej muzyki oraz szczególnych zagranicznych gości. Łącznie na deskach legendarnej Opery Leśnej wystąpi 60 wykonawców, w tym 14 spoza naszego kraju. Gośćmi specjalnymi będą między innymi Anastacia, James Arthur, Aloe Blacc i Welshly Arms.

Polską scenę muzyczną reprezentować będą między innymi Edyta Górniak, Kayah, Andrzej Piaseczny, Natalia Szroeder, Sarsa i Michał Szpak. Swoje jubileusze świętować będą zespoły: Bajm, Lady Pank, Big Cyc i Blue Cafe.