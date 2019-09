Latarnia złamała się i spadła na dwóch chłopców

Służby miejskie zarządziły kontrole stanu technicznego latarni w całym Tomaszowie Mazowieckim. To efekty złamania się latarni znajdującej się przy jednym z bloków przy ulicy Granicznej. W wyniku tego zdarzenia ucierpiało dwoje dzieci.

W środę po godzinie 15 z nieznanych przyczyn złamała się latarnia przy jednym z bloków przy ulicy Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Latarnia raniła dwóch chłopców - jeden został uderzony w głowę, a drugi w nogę.

"Ruszają kontrole latarni w całym mieście"

Młoda kobieta "wbrew własnej woli wsiadła do samochodu". Policja pilnie prosi o pomoc Jasny samochód... czytaj dalej » Ranny w głowę chłopiec został na miejscu opatrzony, a następnie przewieziony do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Joanna Budny, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, poinformowała, że "ostatecznie nic groźnego się nie stało". - Skończyło się na delikatnych potłuczeniach - dodała. Drugi z chłopców również został opatrzony, ale w jego przypadku nie było konieczności przetransportowania do szpitala.

Na miejsce zdarzenia przyjechało pogotowie energetyczne, policja i straż pożarna. Teren został zabezpieczony.

- Zaraz po tym wydarzeniu na miejsce przybył wiceprezydent Tomaszowa Mazowieckiego oraz podległe mu służby, w tym Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, który nadzoruje oświetlenie, jeśli chodzi o tereny miejskie - poinformowała Joanna Budny.

- Podjęto decyzję o zdemontowaniu jednej z lamp od razu. Ruszają kontrole w całym mieście. Na pierwszy ogień idą latarnie na terenie spółdzielni, na której doszło do tego nieszczęśliwego zdarzenia - przekazała rzeczniczka prasowa urzędu miasta.