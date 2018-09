"Dobro Kościoła ważniejsze niż dobro ludzi. To jest przerażające"

Mamy do czynienia ze zjawiskiem systemowym, które dotyczy Kościoła w ogóle, a nie tylko poszczególnych krajów czy diecezji - przekonywał we "Wstajesz i weekend" w niedzielę Tomasz Stawiszyński, filozof, publicysta "Przekroju" i TOK FM, w rozmowie o ujawnionych przypadkach pedofilii w amerykańskim Kościele katolickim. Jak dodał, "istnieje przekonanie, że dobro instytucji jest zawsze ważniejsze niż dobro jednostek". A to w jego ocenie "jest charakterystyczne dla totalitarnych sposobów myślenia".

Sąd Najwyższy w Pensylwanii (USA) opublikował raport, w którym opisał przypadki molestowania seksualnego w tamtejszym Kościele katolickim. Na liście znalazło się ponad 300 duchownych, a według autorów publikacji pokrzywdzonych dzieci jest ponad tysiąc.

CZYTAJ WIĘCEJ O RAPORCIE W MAGAZYNIE TVN24 >>>

"Wiedziano i w sposób systematyczny ukrywano te fakty"

- To kolejny raport, kolejna historia. Mieliśmy już potężne skandale związane z Kościołem katolickim w innych krajach. Te raporty, które się ukazywały, pokazują, że mamy do czynienia ze zjawiskiem systemowym, które dotyczy Kościoła w ogóle, a nie tylko poszczególnych krajów czy diecezji - wskazywał Tomasz Stawiszyński, gość "Wstajesz i weekend".

Jego zdaniem "to jest coś więcej niż patologia".

- Widzimy, że zarówno na poziomie lokalnych diecezji, jak i na poziomie lokalnych hierarchów, jak i na poziomie Watykanu, od kilkudziesięciu lat mieliśmy do czynienia z tuszowaniem tego zjawiska i całą wypracowaną procedurą przenoszenia księży, o których wiadomo, że gwałcą i molestują dzieci do innych parafii, bez żadnych konsekwencji. To jest przerażające, że o tym wiedziano i w sposób systematyczny ukrywano te fakty - podkreślał Stawiszyński.

Przypominał, że "papież Benedykt XVI, który zaczął się tym [pedofilią w Kościele - przyp. red.] intensywnie zajmować, wydał instrukcję jak biskupi powinni postępować z księżmi, którzy popełniają seksualne przestępstwa".

- Zabrakło w niej oczywistej dyspozycji i instrukcji, żeby powiadamiać organy ścigania - zaznaczył filozof i publicysta kwartalnika "Przekrój".

"To jest charakterystyczne dla totalitarnych sposobów myślenia"

Stawiszyński zaznaczał, że Kościół traktuje pedofilię wśród księży "jako problem wewnętrzny, który należy załatwiać we własnym środowisku". - Stąd mechanizm uciszania ofiar i przenoszenia księży - wyjaśniał.

- Istnieje takie przekonanie u tych ludzi zawiadujących Kościołem, że dobro instytucji jest zawsze ważniejsze niż dobro jednostek. Dlatego lepiej uciszać wszystkie historie, które mogłyby osłabić pozycję Kościoła, a ofiary zadowolić odszkodowaniami - tłumaczył publicysta.

W jego ocenie to "przerażające", że "dobro Kościoła jest ważniejsze niż dobro ludzi".

- To jest przerażające, bo to jest charakterystyczne dla totalitarnych sposobów myślenia. Wszystkie instytucje i państwa tak o sobie myślały, że są ważniejsze niż jednostki. Tu jest dokładnie to samo - podsumował gość TVN24.

