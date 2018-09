Jeden człowiek, sto charytatywnych skoków ze spadochronem. Cel zbiórki osiągnięty

Video: Dariusz Łapiński / Fakty TVN

01.09.2018 | "Skok na kasę" w szczytnym celu. Tomasz...

101 skoków - by zarobić na co najmniej sto wózków. I by zwrócić uwagę na los niepełnosprawnych. Akcja charytatywna musi porwać, więc Tomasz Kozłowski porwał się na nie lada wyczyn. Rekord Europy pobił, a teraz czeka na rekord - finansowy.

»