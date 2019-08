Tomasz Komenda przed sądem walczy o miliony. "Jestem osobą niewinną i lecę po swoje"





Tomasz Komenda przed Sądem Okręgowym w Opolu walczy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za lata niesłusznej odsiadki za gwałt i zabójstwo 15-latki. Mężczyzna za 18 lat spędzonych w więzieniu domaga się niemal 19 milionów złotych. Przed sądem ma opowiedzieć o tym, jak wyglądało jego życie za kratami.

- Mam nadzieje, że jest to kolejny i już ostatni raz, gdy jestem w tym budynku i że moja noga tu więcej nie postanie - powiedział przed wejściem do sądu Tomasz Komenda. I przyznał, że powrót do wspomnień i przeżywanie wszystkiego, co spotkało go przez lata niesłusznej odsiadki, są dla niego bolesnym doświadczeniem.

"Nie zawsze jest gotowy złożyć zeznania"

"Zostawiłam nawet list pożegnalny". Matka Tomasza Komendy o momentach załamania 18 lat, które... czytaj dalej » - Mam już cholernie dosyć tego wszystkiego. Jestem obywatelem, którego nigdy w życiu nie powinno tam być (w więzieniu - przyp. red.), ale niestety stało się, jak się stało. Teraz jestem osobą uniewinnioną i lecę po swoje. Idziemy walczyć - zapowiedział mężczyzna.

Komendzie towarzyszył jego pełnomocnik. - Tomasz Komenda niesłychanie to przeżywa. Każde spotkanie z prokuratorem, czy sądem - nawet jeśli mają najszlachetniejsze intencje - są dla niego bardzo trudne. Nie zawsze jest gotowy w danym dniu złożyć zeznania, które dotyczą spraw dla niego bardzo trudnych - mówił mecenas Zbigniew Ćwiąkalski.

O czym dokładnie niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgosi mężczyzna będzie opowiadał przed sądem? - Będzie mówił o tym, jak był traktowany, jak wyglądało jego zatrzymanie, jakie przeżycia wiązały się z jego pobytem w zakładzie karnym - przekazał Ćwiąkalski.

Wcześniej przed sądem zeznania składali bliscy Tomasza Komendy. Postępowanie jest niejawne.

Chce niemal 19 milionów złotych

Tomasz Komenda, wraz ze swoim pełnomocnikiem, żąda od Skarbu Państwa 18 milionów złotych zadośćuczynienia. Oznacza to kwotę miliona złotych za każdy rok spędzony w więzieniu. Jednak zadośćuczynienie to nie wszystko, o co wnioskuje mężczyzna.

Przed sądem ubiega się także o niemal 812 tysięcy złotych odszkodowania. To zostało wyliczone na podstawie szacunkowych zarobków, jakie mogłyby wpłynąć na konto Tomasza Komendy, gdyby nie został skazany i miał możliwość wykonywania pracy.

Dwóch mężczyzn odpowiada za zbrodnię, której on nie popełnił

"Prokurator mówił, że to jest lipna sprawa". Jak z Tomasza Komendy zrobiono mordercę Tomasz Komenda od... czytaj dalej » Tomasz Komenda w 2004 roku został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgosi. Do zbrodni doszło w Miłoszycach, w noc sylwestrową 1996 roku. Po 18 latach odsiadki, gdy sprawie ponownie postanowili przyjrzeć się śledczy, okazało się, że mężczyzna był niewinny. Komenda został uniewinniony przez Sąd Najwyższy.

W sprawie - do tej pory - oskarżono dwóch mężczyzn: Ireneusza M. i Norberta Basiurę (zgodził się na podawanie swoich danych), których proces toczy się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu. Nieuchwytny pozostaje wciąż trzeci z domniemanych sprawców zbrodni. W Prokuraturze Okręgowej w Łodzi wciąż trwa śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych prowadzących postępowanie dotyczące zbrodni miłoszyckiej. Śledczy sprawdzają między innymi to, czy w tamtym postępowaniu nie doszło do preparowania fałszywych dowodów przeciwko Komendzie.

W marcu 2018 roku premier Mateusz Morawiecki przyznał Tomaszowi Komendzie rentę specjalną w wysokości czterech tysięcy złotych brutto. Ma ją otrzymywać "do czasu, aż uzyska odszkodowanie w sądzie". Niedawno wysokość renty została podwyższona o 500 złotych.