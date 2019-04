"Nie składamy broni. We wrześniu wrócimy z większą determinacją". Co zrobi rząd?

Broniarz: Zawieszamy strajk. Dajemy premierowi czas do września

Video: tvn24

25.04 | Od soboty 27 kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk, ale go nie kończy - poinformował w czwartek jego prezes Sławomir Broniarz. - Panie premierze Morawiecki, dajemy panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony - zwrócił się do szefa rządu.

