To miała być poznańska rezydencja Hitlera, z podgrzewanym balkonem. Remontują zamek

Wybudowano go dla cesarza Wilhelma II, a podczas II wojny światowej przerobiono pod kaprysy Hitlera. Wyrzucono wszystko co się dało, w zamian pojawiło się wyposażenie nawiązujące do kancelarii III Rzeszy. Przebudowy nie dokończono - przerwała je kontrofensywa radziecka. Zachodnia część zamku w Poznaniu, czyli ta przerobiona przez Niemców, przejdzie remont.

Przebudowa pierwotnie miała potrwać do końca 1941 r. Wtedy już całe miasto miało mieć germański charakter.

Podgrzewany balkon

Prace konserwatorskie właśnie ruszyły i mają potrwać do połowy 2020 roku. Pochłoną prawie 21 mln zł (ponad 14 mln zł stanowi dofinansowanie unijne).

W wieży nad gabinetem Hitlera urządzono salę narad (dziś Sala Pod Zegarem). Drugie piętro zamku przeznaczone było dla Arthura Greisera, namiestnika III Rzeszy w kraju Warty.

Cała przebudowa zamku znacznie się przedłużyła i nigdy jej nie dokończono. Niemcy zdążyli przeprowadzić prace jedynie w zachodniej części. Przerwano je pod koniec 1944 r., gdy niemieckie oddziały ponosiły klęski na froncie wschodnim. Kosztowała ponad pięć razy więcej niż początkowo planowano - ponad 25 mln marek.

Przez pierwsze powojenne lata zamek nadal służył Uniwersytetowi, później stał się siedzibą władz miasta. Od 1962 roku służy kulturze.

Akcja renowacja

- W ramach prac wykonana będzie konserwacja reprezentacyjnych wnętrz na parterze oraz I i II piętrze w zachodniej części zamku, w tym: zabytkowa kamieniarka (podłogi i okładziny kamienne), tynki i sztukaterie, stolarka (boazerie, parkiety oraz wymiana lub konserwacja okien). Prowadzone będą prace instalacyjne, a także usunięte zostaną wybudowane w latach 60. ściany w holu II piętra – tłumaczy zastępca dyrektora CK Zamek Zofia Starikiewicz.

Dla cesarza

Zamek został wzniesiony w latach 1905-1910 według projektu Franza Schwechtena jako rezydencja niemieckiego cesarza Wilhelma II. była to ostatnia zbudowana dla panującego władcy rezydencja cesarska w Europie. Obiekt wzniesiono na wzór średniowiecznych zamków, a jego oficjalne otwarcie miało miejsce 21 sierpnia 1910 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, obiekt stał się jedną z siedzib Prezydenta RP. Część pomieszczeń udostępniono Uniwersytetowi Poznańskiemu.