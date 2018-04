Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział we wtorek w Luksemburgu, że liczy na wypracowanie wniosków na podstawie negocjacji z polskimi władzami w sprawie praworządności w maju. Dodał, że jest zbyt wcześnie, by przesądzać o tym, czy wyjaśnienia strony polskiej są wystarczające. Wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański stwierdził z kolei po spotkaniu unijnych ministrów, że Warszawa jest gotowa do dalszych rozmów, ale nie mogą one przebiegać pod "międzynarodową presją".

Timmermans - pytany, czy wyjaśnienia przedstawione przez Polskę są wystarczające do rozwiązania wątpliwości i zastrzeżeń Komisji - stwierdził, że "przekonamy się o tym, jak już dojdziemy do tego punktu".

Konkluzje w maju?

- Czekamy na to, co się teraz wydarzy. Daliśmy wyraźne wskazówki, (...) że posuwamy się do przodu - dodał.

Podkreślił również, że dialog z Polską został pozytywnie odebrany przez wszystkie kraje członkowskie, "ale w nadchodzących dniach i tygodniach wciąż oczekujemy konkretnych rezultatów" - wskazał.

"Die Welt": Morawiecki jest przekonany, że bezwzględny kurs jest długoterminowo szkodliwy Państwa Grupy... czytaj dalej »

Timmermans poinformował również, że Komisja Europejska sformułuje swoje wnioski, gdy zapozna się z konkretnymi propozycjami strony polskiej. Dodał, że ma nadzieję, iż KE będzie mogła przedstawić je na następnym spotkaniu krajów członkowskich 14 maja. Szef KE powiedział ponadto, że wzywa polskie władze, by traktowały maj jako punkt odniesienia dla konkluzji dotyczących praworządności. Po to - jak zaznaczył - by określić, czy udało się osiągnąć porozumienie.

Timmermans oświadczył też, że na wtorkowym spotkaniu unijnych ministrów ds. europejskich w Luksemburgu poinformował kraje członkowskie o efektach dialogu prowadzonego z Polską w sprawie procedury praworządności.

- Staramy się zrobić tak duży postęp, jak to tylko możliwe. (...) Istnieje wyraźna chęć po obu stronach, żeby kontynuować te postępy. Musimy kontynuować ten dialog, żeby osiągnąć bardziej konkretne postępy. Zachęcamy polskie władze, żeby kontynuowały (ten kierunek - red.) z nami - powiedział.

Dodał, że kraje członkowskie zachęciły Polskę i KE do kontynuowania dialogu.

"Szczęśliwe zakończenie" niepewne

Przed spotkaniem ministrów ds. europejskich wiceprzewodniczący KE powiedział z kolei, że nie wie, czy w sporze dotyczącym praworządności z Polską dojdzie do "szczęśliwego zakończenia", bo nie zależy to od niego. - To zależy od polskiego parlamentu i polskiego rządu - powiedział dziennikarzom w Luksemburgu.

KE domagała się w rekomendacjach dla Polski m.in. zmiany w ustawie o KRS tak, by nie przerywano kadencji sędziów członków Rady oraz by zapewniono, by nowy system gwarantował wybór sędziów członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

Prezes PiS: 80 procent szans na zakończenie sporu Polski z Brukselą Planujemy dokonać... czytaj dalej »

Inna z rekomendacji dotyczyła przywrócenia niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby prezes i wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane. Komisja rekomendowała też zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, w tym niestosowanie zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów oraz wyeliminowanie postępowania na podstawie skargi nadzwyczajnej.

Polska "nie może działać pod presją międzynarodową"

Polska jest gotowa do dalszych rozmów z Komisją Europejską na temat praworządności, jednak ewentualne dalsze zmiany w ustawach sądowych nie mogą być podejmowane pod presją międzynarodową - zadeklarował z kolei we wtorek minister ds. europejskich Konrad Szymański po spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z pozostałych państw unijnych.

Wiceszef polskiej dyplomacji przedstawił w jego trakcie informacje na temat przyjętych w poniedziałek przez parlament zmian do reformy wymiaru sprawiedliwości.

Fundusze powiązane z praworządnością. Unijny komisarz jasno stawia sprawę Unijny komisarz... czytaj dalej »

- Na finalną ocenę tych wszystkich działań będzie czas, kiedy proces legislacyjny się skończy (...). Jest nowy ton. Jest bardzo duża grupa państw, która wykorzystała tę okazję, aby pogratulować tych wszystkich wysiłków, które zostały podjęte za sprawą premiera (Mateusza - red.) Morawieckiego, większości parlamentarnej, aby uznać, że to jest bardzo istotna zmiana, która daje możliwość na bardziej polubowne, mniej konfrontacyjne rozwiązanie tego sporu - powiedział dziennikarzom Szymański.

Jak relacjonował, deklaracja premiera Morawieckiego, który mówił, że prawdopodobne jest wprowadzenie paru kolejnych zmian w reformie wymiaru sprawiedliwości, jest bardzo dobrze znana na forum Unii.

Zdaniem ministra teraz tylko i wyłącznie od partnerów europejskich zależy, czy do tego dojdzie. - Zwróciłem uwagę, że polski parlament nie może działać na pewno pod presją międzynarodową. Może z całą pewnością działać w duchu porozumienia i wzajemnego szanowania racji. To jest - moim zdaniem - politycznie kluczowe - oświadczył wiceszef MSZ.