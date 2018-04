Foto: PAP/Leszek Szymański Video: tvn24

Wiceszef Komisji Europejskiej o dialogu z Polską

09.04 | Chociaż nie zgadzamy się co do wszystkiego, to mamy szczery i otwarty dialog - mówił odwiedzający w poniedziałek Warszawę wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz powtarzał, że obie strony dążą do znalezienia kompromisu. Pytanie jak daleko są od porozumienia i czy faktycznie umożliwi on zamknięcie sprawy procedury praworządności.

