Tillerson o spotkaniu z Kim Dzong Unem: trzeba jeszcze wielu kroków





Sekretarz stanu USA Rex Tillerson powiedział w poniedziałek, że "trzeba jeszcze wielu kroków", aby ustalić miejsce spotkania przywódców USA i Korei Północnej, oraz zakres tematów, które zostaną poruszone. Dodał, że planowanie negocjacji jest na bardzo wczesnym etapie.

Tillerson, który rozmawiał z dziennikarzami w stolicy Nigerii, Abudży, powiedział również, że administracja USA nie dostała żadnych bezpośrednich sygnałów ani informacji od Pjongjangu, odkąd prezydent Donald Trump zgodził się spotkać z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem.

Reuters zauważa, że sekretarz stanu nie wyjaśnił, na czym miałyby polegać kroki, jakie należy podjąć przed negocjacjami i odmówił odpowiedzi na pytania o to, gdzie mogą się one odbyć. Powiedział natomiast, że "jest bardzo ważne, by rozmowy były prowadzone po cichu".

Trump zgodził się na spotkanie z Kim Dzong Unem. "Może odnieść ogromne zwycięstwo" - Donald Trump... czytaj dalej » Wcześniej, w poniedziałek, minister finansów USA Steven Mnuchin oznajmił, że szczyt Trump - Kim pozwoli prezydentowi "zobaczyć, czy może zawrzeć umowę" z Koreą Północną.

Apel Tokio i Seulu

Szef dyplomacji Japonii Taro Kono również w poniedziałek powiedział, że premier Japonii Shinzo Abe uda się w przyszłym miesiącu do USA, by omówić współpracę Waszyngtonu i Tokio podczas przygotowań do negocjacji z Koreą Północną.

Japonia i Korea Południowa zaapelowały też o utrzymanie silnych nacisków na Pjongjang do chwili podjęcia przez reżim "konkretnych kroków mających na celu denuklearyzację".

Trump miałby się spotkać z Kim Dzong Unem do końca maja, a szczyt dwóch Korei ma się odbyć pod koniec kwietnia. Kim Dzong Un i Mun Dze In mają spotkać się w Panmundżomie, zwanym "wioską pokoju", w strefie zdemilitaryzowanej na granicy obu państw.