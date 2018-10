Premier May znów tańczy. Dostała gorące brawa

Szefowa brytyjskiego rządu występowała w środę na konwencji programowej Partii Konserwatywnej w Birmingham. Theresie May dopisywał humor. Na scenę weszła tanecznym krokiem i szeroko uśmiechnięta. Czekając, aż ucichną gorące brawa, jeszcze przez parę chwil poruszała się w rytm muzyki. To nie pierwszy raz, gdy May zwróciła uwagę swoim tańcem na politycznych spotkaniach. W sierpniu dwukrotnie zdarzyło jej się to podczas podróży do Afryki.