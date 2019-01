"Plan B" bez konkretów. May zapowiada dalsze konsultacje

Foto: PAP/EPA/PARLIAMENTARY RECORDING UNIT HANDOUT Video: tvn24

Premier Mateusz Morawiecki o Brexicie

14.12 | Premier Mateusz Morawiecki w piątek na konferencji prasowej po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli zapewnił, że Polska jest przygotowana na "'no deal', czyli brak umowy i twardszą wersję Brexitu". Zaznaczył, że z jego licznych rozmów z May wynika, że "w sytuacji, gdyby wystąpiła taka konieczność", istnieją "uzgodnienia bilateralne co do traktowania wzajemnie naszych obywateli - polskich na Wyspach Brytyjskich i brytyjskich w Polsce - na zasadzie wzajemności, z respektowaniem dotychczasowych wszystkich socjalnych, społecznych warunków funkcjonowania tej ludności".

