"Interes narodowy na pierwszym miejscu". Nocny apel Theresy May

Izba Gmin odrzuciła umowę brexitową. Rząd ma czas do...

"Kompletne upokorzenie", "historyczna porażka" - tak media opisują to, co stało się we wtorek w brytyjskiej Izbie Gmin. Premier Theresa May zdecydowanie przegrała głosowanie w sprawie umowy brexitowej. Scenariuszy na to, co może się teraz wydarzyć, jest co najmniej kilka.

