24.02 | Start, wizyta w kosmosie i bezpieczny powrót na Ziemię w dziesięć minut. Wszystko z zawrotnymi prędkościami i precyzją, która jeszcze niedawno wydawała się nieosiągalna. To misja rakiet Falcon 9, które w praktyce są wielkimi robotami zdolnymi do przetrwania ekstremalnej podróży dzięki szczegółowym obliczeniom matematycznym. Wyższe od większości polskich bloków pojazdy mają być przepustką do nowej ery ludzkości, choć nie brakuje głosów w to wątpiących.

Ostatni test został przeprowadzony 16 stycznia w takich warunkach atmosferycznych, że wywołał deszcz. Temperatura powietrza była bliska zera. Chmury pary i dymu wystrzeliwujące ze stanowiska testowego szybko się schłodziły i zalały okolicę strugami wody.



Test wielkiej rakiety, który nie będzie "nudny". W stronę Marsa poleci samochód. Zagra Bowiego - W trakcie... czytaj dalej » Wtorkowy test był pierwszym w 2018 roku. Sprawdzano działanie zmodernizowanych systemów kontroli silnika i wydrukowany na drukarce 3D element zapobiegający groźnym wibracjom. Jak twierdzi NASA, wszystko przebiegło zgodnie z planem. Silnik działał 365 sekund.

Moc RS-25 jest tak duża, że trzeba chronić stanowisko testowe przed zniszczeniem. Tuż pod samym silnikiem cały czas wylewane są tony wody, która tłumi falę uderzeniową. W ciągu minuty przepływa tamtędy 120 tysięcy litrów.



Gazy wylotowe mają temperaturę bliską 3000 stopni C, więc woda natychmiast zamienia się w parę, która wystrzeliwuje z dużą prędkością ze stanowiska testowego. Po zetknięciu z zimnym powietrzem szybko się schładza i ponownie zmienia w wodę.







Hey @NASASpaceflight, found some Rocket Rain for you! Had to process the photo pretty aggressively to make it stand out, but the test looked great from here! pic.twitter.com/TjnnGHZjrt

— Navy Nole (@Navy_Nole) 16 stycznia 2018