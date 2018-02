Foto: WA Police Force / Twitter Video: SpaceX

Lądowanie rakiety Falcon 9 na Przylądku Canaveral

24.02 | Start, wizyta w kosmosie i bezpieczny powrót na Ziemię w dziesięć minut. Wszystko z zawrotnymi prędkościami i precyzją, która jeszcze niedawno wydawała się nieosiągalna. To misja rakiet Falcon 9, które w praktyce są wielkimi robotami zdolnymi do przetrwania ekstremalnej podróży dzięki szczegółowym obliczeniom matematycznym. Wyższe od większości polskich bloków pojazdy mają być przepustką do nowej ery ludzkości, choć nie brakuje głosów w to wątpiących.

