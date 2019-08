Ktoś "wtargnął do strefy rażenia". Szukają osoby, która może być napromieniowana

W Terespolu nieuprawniona osoba weszła do strefy rażenia urządzenia rentgenowskiego, które służy do prześwietlania wagonów przejeżdżających przez granicę polsko-białoruską. Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej ostrzega, że osoba ta mogła zostać napromieniowana i powinna zgłosić się do szpitala.