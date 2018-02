Anita Werner laureatką Telekamery 2018





Prezenterka "Faktów" TVN Anita Werner wygrała tegoroczny plebiscyt Telekamery "Tele Tygodnia" w kategorii Prezenter Informacji. Statuetki otrzymali także związani ze stacją TVN Martyna Wojciechowska,Filip Chajzer, serial "Diagnoza" oraz Maja Ostaszewska.

To trzecia Telekamera na koncie Anity Werner. Nagrodę tę dziennikarka otrzymała wcześniej w 2010 r. i w 2017 r.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że ta historia się powtarza. Cieszę się, że fortuna się takim kołem dla mnie toczy - powiedziała po otrzymaniu nagrody na antenie TVN24. - Bardzo chciałabym przy tej okazji podziękować państwu, naszym widzom - kontynuowała. - Dziękuję za te głosy, dziękuję za zaufanie i dziękuję za oglądalność - dodała. Jak podkreśliła, "Fakty" były kolejny raz w kolejnym roku najchętniej oglądanym programem informacyjnym".

- Bardzo, bardzo się cieszę, że "cała prawda całą dobę" to nie są tylko słowa w naszym haśle TVN24, z którym zaczynaliśmy wiele lat temu - zaznaczyła. - Takie są fakty. To jesteśmy my. I za tę nagrodę dziękuję - dodała.

Z TVN Anita Werner jest związana od 2001 r. Na antenie stacji prowadzi programy "Fakty". W TVN24 prowadzi "Fakty po południu" i "Fakty po Faktach".

Statuetki rozdane

W tym roku statuetkę w kategorii Osobowość Telewizyjna zdobyła Martyna Wojciechowska, prowadząca program TVN "Kobieta na krańcu świata", redaktor naczelna kanału podróżniczego Travel Channel.

W kategorii Nadzieja Telewizji zwyciężył dziennikarz TVN Filip Chajzer.

W kategorii Serial zwyciężył serial TVN "Diagnoza", a w kategorii Aktorka występująca w tym serialu Maja Ostaszewska.

Telekamery po raz 21.

Telekamery to doroczne nagrody przyznawane przez magazyn "Tele Tydzień" za osiągnięcia telewizyjne. Zwycięzców w 11 kategoriach wybierają widzowie. Głosowanie zakończyło się 25 stycznia 2018 roku i odbywało się wyłącznie za pomocą SMS-ów, z których dochód został przeznaczony na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

W poprzednich latach po statuetki sięgali m.in. Adam Pieczyński - redaktor naczelny TVN24, który odbierał statuetki dla najlepszego kanału informacyjnego w Polsce, Maja Ostaszewska i Piotr Adamczyk z serialu "Przepis na życie”, Justyna Pochanke, Ewa Drzyzga oraz twórcy "Na Wspólnej", "Mam Talent!" czy "Kryminalni".

W tym roku do Telekamer nominowane osiem gwiazd i trzy tytuły TVN. Oto one:

- Maja Ostaszewska ("Diagnoza")- nominowana w kategorii Aktorka

- Maciej Zakościelny ("Diagnoza"), Michał Żurawski ("Druga szansa") - nominowani w kategorii Aktor

- "Diagnoza" - nominowany w kategorii Serial

- Martyna Wojciechowska i Magda Gessler - nominowane w kategorii Osobowość Telewizyjna'

- Anita Werner - nominowana w kategorii Prezenter Informacji"

- Maja Popielarska i Bartek Jędrzejak - nominowani w kategorii Prezenter Pogody

- Sergiusz Ryczel - nominowany w kategorii Komentator Sportowy

- Agustin Egurrola - nominowany w kategorii Juror

- "Azja Express" - nominowany w kategorii Program Rozrywkowy

- "19+" - nominowany w kategorii Serial Fabularno-Dokumentalny

- Filip Chajzer i Józef Pawłowski - nominowani w kategorii Nadzieja Telewizji

Źródło: tvn24.pl