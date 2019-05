Runęła tama. Jezioro wylało się do rzeki, jachty zawisły w powietrzu

Spektakularne nagranie z Teksasu. Runęła ponad 90-letnia tama na rzece Guadalupe. Na filmie z monitoringu widać moment, gdy konstrukcja wali się, a potężne ilości wody wypływają z jeziora Dunlap.

Jezioro Dunlap powstało na rzece Guadalupe w Teksasie po tym, jak 91 lat temu, w celu zapewnienia energii elektrycznej dla okolicznych terenów, zbudowano tamę. Zbiornik wodny stał się atrakcją dla osób chcących odpocząć na świeżym powietrzu, dla wędkarzy i miłośników żeglarstwa.

We wtorek rano lokalnego czasu środkowa część konstrukcji zapory niespodziewanie runęła. Potężne ilości wody wypłynęły z jeziora Dunlap do rzeki Guadalupe z szacowaną prędkością 311 tysięcy litrów na sekundę. Do końca dnia poziom wody w zbiorniku spadł dramatycznie.

Moment, gdy zawaliła się tama

Na nagraniu, udostępnionym przez zarządzający tamą urząd GBRA (Guadalupe-Blanco River Authority), widać moment, w którym tama nie wytrzymuje naporu wody i pęka.

Jak informują lokalne media, niektóre zacumowane przy pomostach jachty i motorówki zawisły w powietrzu.

Zarząd zapory bada przyczyny katastrofy, ocenia straty i przygotowuje plan naprawy konstrukcji.

