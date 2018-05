Jelonek tonął w zbiorniku retencyjnym. Nagranie akcji ratunkowej obiegło świat

Foto: Montgomery County Police Video: tvn24

15-latek uratował tonącą kobietę

22.12| Tomek szedł do szkoły. Kiedy przechodził przez most, zauważył tonącą kobietę. 15-latek od razu rzucił plecak i szukał rozwiązania, jak pomóc. Pobiegł po kij, który zauważył w kutrze rybackim. Podał jej go, przeciągnął kobietę do drabinki i wyciągnął z wody. Po wszystkim odprowadził poszkodowaną do przychodni, a sam wrócił do szkoły.

