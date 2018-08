Koniec studiów uczciła zdjęciem z aligatorem

Zabijał zwierzęta w Afryce, zjadły go dwa krokodyle

Foto: Makenzie Noland / Instagram Video: facebook

Scott Van Zyl, 44-letni myśliwy z Afryki Południowej, zaginął podczas polowania, na które udał się do Zimbabwe. Policja ustaliła, że najprawdopodobniej został zjedzony przez dwa krokodyle nilowe, które zaatakowały go, kiedy ten zbliżył się do pobliskiej rzeki Limpopo. W ich przełykach pokarmowych znaleziono ludzkie szczątki.

