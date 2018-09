"Zjem wszystkie babcie" - grozi Zły Wilk z Lasu. Kampania wyborcza w Będzinie





Plakaty wyborcze postaci z bajek

Przed teatrem zawisły plakaty wyborcze kandydatów na prezydenta Będzina i radnych miasta. Dyrekcja teatru poprosiła o ich ściągnięcie, bo jest to teatr dla dzieci, które jeszcze nie głosują. Odmówili. Na co teatr wystawił do wyborów postaci z bajek.

Kandydaci w wyborach samorządowych w Będzinie obiecują mieszkańcom tanie buty, wyremontowanie leśnych dróżek, budowę portu morskiego na lokalnej rzece czy pożarcie wszystkich babć.

Pierwsze dwa hasła brzmią absurdalnie, co zdarza się w kampaniach wyborczych. Ale komu przeszkadzają babcie?

Postaci z bajek zareagowały

Leśne dróżki chce remontować Czerwony Kapturek, buty rozdawać - Kot w Butach, port ma budować Mała Syrenka, a babcie to sprawka Złego Wilka z Lasu. Plakaty takich kandydatów z tymi hasłami wywiesiła dyrekcja Teatru dla Dzieci Zagłębia. Nie do końca jest to zabawa. To odpowiedź na agitację dwóch autentycznych kandydatów, których plakaty zawisły na barierkach przed teatrem.

- Poprosiliśmy o zdjęcie tych banerów, bo to nie jest dla nich najodpowiedniejsze miejsce. Ale spotkaliśmy się z odmową. Nie wiem, czy maja do tego prawo. Jak widać, postaci z bajek zareagowały. W nocy wyszły z teatru i wywiesiły swoje plakaty - mówi Paweł Klica, dyrektor Teatru dla Dzieci Zagłębia.