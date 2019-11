Początek przesłuchań w sprawie dyrektora Teatru Bagatela. Specjalna procedura w sądzie

Video: tvn24

Rzeczniczka prezydenta Krakowa o zarzutach wobec dyrektora...

06.11 | Dyrektora Henryk Jacek Schoen jest nadal dyrektorem Teatru Bagatela, dlatego, że prezydent nie ma narzędzi, żeby podjęć decyzje o jego zawieszeniu, bądź zwolnieniu. To, czy pan dyrektor chciałby skorzystać z urlopu jest jego decyzją suwerenną. Aczkolwiek wiem, że prezydent będzie go do takiego rozwiązania namawiał do czasu wyjaśnienia tej sytuacji - mówiła rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek. Odniosła się do zarzutów mobbingu i molestowania wobec dyrektora teatru. Przekazała, że urząd miasta zgłosił zawiadomienie do prokuratury.

