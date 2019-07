Kolejki od 3 w nocy, a i tak nie wiadomo, czy uda się zarejestrować auto. "To cyrk"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Opozycja o nowym obowiązku ws. rejestracji pojazdów

05.07 | - Żartów nie ma, w tym artykule chodzi o Prawo o ruchu drogowym i sytuację, kiedy wrzutka ministra infrastruktury będzie prowadzić do takich perturbacji w funkcjonowaniu branży, które można najdelikatniej określić jako chaos. Ustawodawca nie zrozumiał, że nie można na tego, kto handluje pojazdami nałożyć obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni, że trzeba wyłączyć te podmioty, tak jak zrobiono to we Francji (…). Branża mówi, jak to wejdzie w życie, to będziemy mieli chaos - mówił w Sejmie Ryszard Wilczyński z PO-KO.

