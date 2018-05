Poszedł na Rysy w butach sportowych. Na kilka godzin utknął pod szczytem





Turysta poszedł w niedzielę na Rysy w butach sportowych. Nie miał sprzętu zimowego i nie potrafił samodzielnie zejść. Po kilku godzinach dotarli do niego ratownicy TOPR.

Taternik odpadł od ściany razem z głazem. Akcja ratunkowa trwała sześć godzin Podczas wyprawy... czytaj dalej » Jak informuje ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, turysta poszedł na Rysy w niedzielę po południu. Nie miał odpowiedniego obuwia i sprzętu zimowego. Utknął na twardych śniegach pod kopułą szczytową. O godzinie 23 postanowił wezwać pomoc.

- Ratownicy dotarli do mężczyzny pieszo około czwartej nad ranem. Wyprowadzili go na grań, skąd został zabrany przez śmigłowiec do szpitala w Zakopanem. Był mocno wyziębiony - mówi ratownik.

W górach nadal zima

TOPR przypomina: w wyższych partiach gór nadal panują zimowe warunki. W ostatnich dniach ratownicy interweniowali kilkukrotnie. W sobotę najpierw pomogli taternikowi, który odpadł od ściany na Skrajnym Granacie. Trzy godziny później śmigłowiec TOPR zabrał spod Rysów kobietę, która poślizgnęła się na stromym stoku śnieżnym.

