Wyczerpany kundelek na Świnicy. "Kruki już się nim interesowały"

Foto: Facebook/Ryszard Michał‎ Video: WCSO Oregon/Twitter

Ludzie dokarmiali dzikie zwierzę

17.06.19 | Czarny niedźwiedź z amerykańskiego stanu Oregon został uśpiony przez miejscowe służby po tym, jak ludzie przyzwyczaili zwierzę do dokarmiania. Miejscowi częstowali drapieżnika jedzeniem, by zbliżyć się do niego i zrobić z nim selfie.

