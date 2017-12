Dwa groźne wypadki w słowackich Tatrach. Nie żyje 25-letni Polak





We wtorek doszło do dwóch poważnych wypadków z udziałem turystów po słowackiej stronie Tatr. W wyniku jednego z nich zginął 25-letni polski turysta. W drugim poważne obrażenia odniosła turystka, akcja ratunkowa trwa – poinformował dyżurny ratownik TOPR.

Jak poinformowała Horska Zachranna Slużba, słowaccy ratownicy otrzymali od kolegów z TOPR raport o upadku turysty podczas wyjścia w Dolinie Małej Zimnej Wody. Zgłaszający nie miał kontaktu wizualnego ani głosowego z kolegą, który poślizgnął się na śniegu i spadł.

Ciężko rannego turystę odnaleziono po około godzinie od upadku. Ratownicy zabrali go helikopterem do Starego Smokowca. Mimo maksymalnego wysiłku wszystkich uczestniczących w akcji ratowniczej ratowników 25-latek zmarł.

Jak podają ratownicy, na tym samym szlaku w pierwszy dzień świąt zginęła 25-letnia Czeszka.

Ratownicy TOPR uczestniczyli także w akcji ratowniczej związanej z drugim wypadkiem, do jakiego doszło we wtorek w Tatrach, w wyniku którego ciężkich obrażeń doznała turystka. Na prośbę słowackich ratowników na miejsce poleciał śmigłowiec TOPR, ale z powodu ciężkich warunków wrócił do Zakopanego. Akcja ratownicza trwa.

TOPR apeluje o ostrożność

Jak powiedział w rozmowie z TVN24 ratownik TOPR, Jan Gąsienica-Rej, od poniedziałku w Tatrach zginęły łącznie trzy osoby. - Ludzi jest bardzo dużo, a warunki są trudne (...). Jest masa roboty - przyznał.



We wtorek toprowcy uczestniczyli w jeszcze jednej akcji. Udało im się uratować rannego turystę. Jak opisywał reporter TVN24 Maciej Stasiński, który rozmawiał z poszkodowanym, "turysta lekko kuleje, jego obrażenia to uszkodzone, krwawiące palce, ale już zabandażowane i opatrzone przez ratowników TOPR". - Poszkodowany trafił do zakopiańskiego szpitala - dodał reporter.

- Straciłem koncentrację, było bardzo ślisko, lodowato - opowiedział sam ranny mieszkaniec Gliwic.





Według ratowników TOPR warunki są skrajnie niebezpieczne. Choć pogoda zachęca do wypraw w góry, toprowcy ostrzegają, aby nie dać się zwieść i zachować szczególną ostrożność. - Wiele osób, które wybrały się w wyższe partie Tatr są bardzo zaskoczone - tam jest mnóstwo lodu - mówił Maciej Stasiński.

W Tatrach panują bardzo trudne warunki dla turystów. Szlaki są zalodzone, śliskie i niebezpieczne.