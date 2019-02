Nagrana rozmowa "pokazuje prawdziwą rolę prezesa"

Video: tvn24

Joanna Kopcińska o taśmach Kaczyńskiego

30.01 | Nie ma cienia wątpliwości co do uczciwości prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma podstaw do składania zawiadomień do prokuratury, to kolejny atak na przywódcę partii skutecznie zmieniającej Polskę - powiedziała w środę rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, odnosząc się do wtorkowej publikacji "Gazety Wyborczej", która ujawniła stenogram nagrania rozmowy prezesa PiS, austriackiego biznesmena Geraldem Birgfellnerem i dwóch innych osób.

