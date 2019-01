"Kaczyńskiemu władza była potrzebna przede wszystkim do realizacji własnych interesów"

Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił, że do władzy nie idzie się dla pieniędzy, a z nagrań ujawnionych przez "Gazetę Wyborczą" wynika, że władza była mu potrzebna do realizacji własnych interesów - ocenił poseł Adam Szłapka z Nowoczesnej na konferencji w Sejmie. Paulina Hennig-Kloska, również z Nowoczesnej, dodała, że "PiS stworzył zamknięty układ biznesowo-polityczny, w którym prezes banku podejmuje decyzje na telefon".

"Gazeta Wyborcza" opublikowała we wtorek stenogram nagrania rozmowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera i dwóch innych osób. Rozmowa dotyczyła planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną z PiS spółkę Srebrna.

"Jeśli nie wygramy wyborów, to nie zbudujemy wieżowca"

Budowa miała być sfinansowana z kredytu udzielonego przez bank Pekao SA w wysokości do 300 milionów euro, czyli około 1,3 miliarda złotych.

Kaczyński wstrzymał inwestycję ze względu na między innymi nieprzychylność władz stolicy. - Jeśli nie wygramy wyborów, to nie zbudujemy wieżowca w Warszawie - miał powtarzać kilkakrotnie prezes Prawa i Sprawiedliwości w nagranej rozmowie.

CZYTAJ WIĘCEJ o taśmach Kaczyńskiego >>>

Oglądaj Wideo: Gazeta Wyborcza Taśmy Kaczyńskiego. Fragment nagranej rozmowy

"Kaczyńskiemu władza potrzebna była przede wszystkim do realizacji własnych interesów"

Kluzik-Rostkowska: Jarosław Kaczyński wpadł we własne sidła To Jarosław... czytaj dalej » - Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił, że do władzy nie idzie się dla pieniędzy, a z nagrań ujawnionych przez dzisiejszą "Gazetę Wyborczą" wynika wyraźnie, że Jarosławowi Kaczyńskiemu władza potrzebna była przede wszystkim do realizacji własnych interesów - powiedział na konferencji w Sejmie Adam Szłapka z Nowoczesnej.

Jego zdaniem prezes PiS "tego też nie krył, jeśli chodzi o Warszawę". - Mówił wprost: musimy wygrać Warszawę, żebyśmy mogli zrealizować własny projekt biznesowy w postaci wieżowca na ulicy Srebrnej - dodał poseł.

"To nie jest rzecz normalna, że Patryk Jaki będzie dalej zarządzał komisją reprywatyzacyjną"

Szłapka zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o odwołanie z komisji reprywatyzacyjnej jej przewodniczącego, wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego.



Poseł @adamSzlapka kieruje wniosek o odwołanie @PatrykJaki z funkcji Przewodniczącego komisji reprywatyzacyjnej. To Jaki miał być tym narzędziem Jarosława Kaczyńskiego, który miał odbić Warszawę po to żeby można było realizować miliardowe inwestycje Srebrnej. pic.twitter.com/M9BdhhxtRj — .Nowoczesna (@Nowoczesna) 29 stycznia 2019

- To Patryk Jaki miał być tym narzędziem Jarosława Kaczyńskiego, który miał odbić Warszawę po to, aby można było realizować interesy Kaczyńskiego w związku ze Srebrną. To nie jest rzecz normalna, że Patryk Jaki będzie dalej zarządzał komisją reprywatyzacyjną - podkreślił Szłapka.

Taśmy Kaczyńskiego. "Jeśli nie wygramy wyborów, to nie zbudujemy wieżowca w Warszawie" "Gazeta Wyborcza"... czytaj dalej » Jego zdaniem taki człowiek jak Jaki "z całą pewnością nie powinien się zajmować wyjaśnianiem nieprawidłowości".

"PiS stworzył zamknięty układ biznesowo-polityczny"

Głos na konferencji zabrała też Paulina Hennig-Kloska, która skupiła się na kwestii kredytów, których Srebrnej miał udzielić bank Pekao SA.

- Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że PiS stworzył zamknięty układ biznesowo-polityczny, w którym prezes banku podejmuje nie decyzje kredytowe, ale decyzje polityczne i podejmuje te decyzje na telefon, na zapotrzebowanie obozu władzy - wskazywała posłanka Nowoczesnej.

Hennig-Kloska podkreśliła, że "dzisiaj już wiemy, po co była repolonizacja banku Pekao SA".