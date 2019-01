Taśmy Kaczyńskiego. Fragment nagranej rozmowy

"Gazeta Wyborcza" opublikowała we wtorek stenogram nagrania rozmowy z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i między innymi Grzegorza Jacka Tomaszewskiego, członka rady nadzorczej spółki Srebrna, oraz austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera.

Jarosław Kaczyński: Doszły nowe elementy, operacja [Jana - przyp. red.] Śpiewaka. Nowego kandydata na prezydenta.

Grzegorz Jacek Tomaszewski: Wiem, wiem, wiem.

Jarosław Kaczyński: Postawił zarzuty: partia buduje wieżowiec.

Grzegorz Jacek Tomaszewski: No tak, znaczy, no właśnie.

Taśmy Kaczyńskiego. "Jeśli nie wygramy wyborów, to nie zbudujemy wieżowca w Warszawie" "Gazeta Wyborcza"... czytaj dalej » Jarosław Kaczyński: Krótko mówiąc, no, póki nie będą rozstrzygnięte, po pierwsze, nie dostaniemy wuzetki [popularne określenie warunków zabudowy, bez których nie można rozpocząć inwestycji - przyp. red.], jak nie wygramy tych wyborów, po drugie, w tej chwili jest jeszcze do tego atak z jeszcze jednej strony.

Gerald Birgfellner: [niezrozumiałe - przyp. red.].

Tłumaczka: Jedno z drugim nie ma za bardzo nic...

Grzegorz Jacek Tomaszewski: Można by storpedować taką narrację, bo przecież to nie partia w końcu buduje.

Jarosław Kaczyński: No dobrze, to nie ma żadnego znaczenia w takich kampaniach jest. Ja jestem w fundacji [Instytut Lecha Kaczyńskiego - red.], to zupełnie wystarczy [niezrozumiałe słowo - red.], to, to nie ma żadnych szans. To nie do obrony.

Grzegorz Jacek Tomaszewski: Znaczy oficjalnie do obrony, tylko, że w medialnym ataku.

Jarosław Kaczyński: No, ale mi chodzi o medialny atak. To jest polityka.

