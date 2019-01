"PiS nie powinno być już wpisane do rejestru partii politycznych, tylko notowane na giełdzie"

Do tej pory starano się pokazać Jarosława Kaczyńskiego jako osobę, która jest skoncentrowana na tym, żeby realizować swoją wizję Polski. A teraz się okazuje, że jest cwanym biznesmenem - ocenił poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz. Odniósł się do opublikowanych we wtorek przez "Gazetę Wyborczą" tak zwanych taśm Kaczyńskiego.

"Gazeta Wyborcza" opublikowała we wtorek stenogram nagrania rozmowy prowadzonej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera i dwie inne osoby. Głównym tematem były plany budowy w Warszawie biurowca przez powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością spółkę Srebrna. Budowa miała być sfinansowana z kredytu, udzielonego przez bank Pekao SA, w wysokości do 300 milionów euro, czyli około 1,3 miliarda złotych.

Inwestycja została wstrzymana między innymi ze względu na brak zgody władz stolicy.

- Jeśli nie wygramy wyborów, to nie zbudujemy wieżowca w Warszawie - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Meysztowicz: PiS powinno być notowane na giełdzie

"Taśmy Kaczyńskiego" komentował w rozmowie TVN24 poseł Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej.

- Cała sytuacja jest bardzo dziwna. Można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość nie powinno być już wpisane do rejestru partii politycznych, tylko notowane na giełdzie papierów wartościowych - ocenił.

Stwierdził, że to "odpowiednie miejsce", jeśli "firma prowadzi takie interesy, które oscylują w granicach miliarda trzystu milionów złotych".

O Kaczyńskim: cwany biznesmen

Poseł Nowoczesnej wskazywał, że "do tej pory starano się pokazać Jarosława Kaczyńskiego jako osobę, która jest kompletnie oderwana od rzeczywistości codziennej, jest skoncentrowana na tym, żeby zmieniać Polskę, żeby realizować swoją wizję Polski". - A tu się okazuje, że jest cwanym biznesmenem - zaznaczył.



- Można się zastanowić, czy zabezpieczenie środowiska Prawa i Sprawiedliwości w takie pieniądze, jakie mogłyby płynąć z tych powierzchni, nie spowodowałyby, że byłaby to jedyna partia tak bogata. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wprowadzić zakaz finansowania partii politycznych z budżetu. I to by była jedyna partia, która miałaby pieniądze na to, aby prowadzić kampanię i wygrywać wybory - spekulował Meysztowicz.