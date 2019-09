Skręcała do lasu, zginęła jej matka. Od uderzenia auto straciło koła





Foto: śląska policja | Video: śląska policja Śmiertelny wypadek na prostym odcniku drogi pod Tarnowskimi Górami

56-latka skręcała w lewo na parking leśny - na razie nie wiadomo, w jakim celu, ani dlaczego nie przepuściła jadącego z naprzeciwka 34-latka. Zginęła siedząca za nią pasażerka - jej matka, a kierowca drugiego auta jest w ciężkim stanie. W dzień na prostej drodze przez las, zderzyły się trzy samochody.

Do tragedii doszło w miniony piątek o godzinie 7.30 rano na drodze wojewódzkiej 907 między miejscowościami Tworóg i Brusiek pod Tarnowskimi Górami. Mecz odwołany. Zginął "przyjaciel z boiska". W tym samochodzie wszyscy byli młodzi To mało... czytaj dalej »

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że zawiniła 56-letnia kierująca fiatem punto. Skręcając w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa jadącemu z naprzeciwka 34-letniemu kierowcy alfy romeo - mówi Damian Ciecierski, rzecznik policji w Tarnowskich Górach.

W wyniku wypadku zmarła 82-letnia pasażerka fiata. Jak przekazał nam Ciecierski, była to matka kierującej.

Wycinali drzwi

Pierwsze na miejscu były zespoły straży pożarnej i pogotowia. Zastały trzy rozbite samochody. Po uderzeniu w fiata, alfę odrzuciło na przeciwny pas ruchu, gdzie uderzył w nią ford focus.

O sile uderzenia świadczy stan samochodów, widoczny na policyjnych zdjęciach. Fiat stracił przednie opony i całą tylną oś podwozia.

- Pasażerka fiata, która siedziała na tylnej kanapie za kierowcą, nie dawała oznak życia - informuje Wojciech Poloczek, rzecznik państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. Reanimacja 82-latki nie odniosła skutku.

Była to na szczęście jedyna ofiara śmiertelna, ale kierowca alfy był w ciężkim stanie. Strażacy musieli wycinać drzwi auta, by go wydostać. 34-latka zabrał śmigłowiec pogotowia lotniczego

Pozostali kierowcy wydostali się z samochodów o własnych siłach. Ranna została także druga pasażerka fiata i pasażerka forda.

Prosty odcinek

56-letnia kierująca fiatem odniosła najmniej obrażeń. Została opatrzona na miejscu i można ją było przebadać alkomatem. Była trzeźwa. Stan pozostałych kierowców na to nie pozwolił. Pobrano im krew do badań, śledczy czekają na wyniki.

Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku. 56-latka prawdopodobnie skręcała na leśny parking, który znajdował się po jej lewej stronie. W jakim celu - nie wiadomo. Nie wiadomo też dlaczego nie ustąpiła pierwszeństwa alfie romeo. Był to odcinek drogi biegnący przez las po obu stronach, ale prosty.

- Biegły z dziedziny rekonstrukcji wypadków będzie sprawdzać, z jaką prędkością jechał kierowca alfy - zapowiada rzecznik policji w Tarnowskich Górach.

Do wypadku doszło na DW 907 między miejscowościami Tworóg i Brusiek: