Dyrektorka szkoły z zarzutami przywłaszczenia pieniędzy ze zbiórki na WOŚP





Foto: tvn24 | Video: TVN24 Kraków 26. Finał WOŚP odbył się 14 stycznia (zdjęcie ilustracyjne)

Dyrektorka jednej ze szkół średnich w Tarnowie usłyszała zarzuty przywłaszczenia ponad pięciu tysięcy złotych ze zbiórki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Policję i prokuraturę zaalarmowali rodzice uczniów, którzy kwestowali podczas 26. Finału Orkiestry.

- Postępowanie w sprawie przywłaszczenia prowadziliśmy od połowy stycznia. To wtedy zaczęło pojawiać się wiele wątpliwości co do przeliczania pieniędzy ze zbiórki w jednej ze szkół średnich w Tarnowie - mówi w rozmowie z TVN24 Marcin Stępień z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie.

- Pieniądze rozliczane były w gabinecie dyrektorki szkoły, która była jednocześnie szefową szkolnego sztabu WOŚP. W pomieszczeniu przebywała tylko ona i dany wolontariusz. Uczeń liczył bilon, a dyrektorka banknoty. Po przeliczeniu kwota była wpisywana do protokołu - dodaje prokurator.

Pojawiły się wątpliwości

Jak zaznacza Stępień, młodzież zaraz po wyjściu ze szkoły zaczęła dzielić się między sobą uwagami co do sposobu przeliczania pieniędzy.

- Uczniowie pamiętali, jakie banknoty były wrzucane do ich puszek. Szczególnie, że na przykład komuś wrzucono dwadzieścia dolarów kanadyjskich. Podczas przeliczania te banknoty jakoś umykały - relacjonuje Stępień.

Ostatecznie na protokole ze zbiórki miała pojawić się tylko kwota z wpłacanego przez darczyńców bilonu. Po kilku dniach dyrektor szkoły stwierdziła, że pomyliła się i zapomniała wpłacić przeliczane przez nią w dniu finału banknoty w kwocie 5733 złotych.

Dyrektor z zarzutami

- Nie daliśmy wiary tym słowom. Kobieta usłyszała zarzut przywłaszczenia ponad pięciu i pół tysiąca złotych. Nie przyznała się do winy, ale złożyła obszerne wyjaśnienia - mówi Stępień.

Jak zaznacza, w postępowaniu tym badana jest także kwestia podrobienia podpisów pod protokołami ze zbiórki.

Za przywłaszczenie pieniędzy grozi kara do pięciu lat więzienia.

Dyrektor szkoły we wtorek była nieuchwytna. Jak dowiedziała się reporterka TVN24, została wezwana do Urzędu Miasta Tarnowa w związku ze sprawą.