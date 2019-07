Talibowie siedli do rozmów. "To nie jest porozumienie, to podstawa do rozpoczęcia dyskusji"

Zobowiązaniem do stworzenia "mapy drogowej na rzecz pokoju" zakończyło się spotkanie talibów z afgańskimi politykami, które odbyło się w stolicy Kataru Ad-Dausze. Uczestnicy rozmów zgodzili się na rozpoczęcie kontrolowanego procesu pokojowego.

Końcowe oświadczenie, przywitane brawami uczestników spotkania, odczytane zostało w języku paszto przez Amira Chana Mutakiego, byłego ministra reżimu talibów (1996-2001) i w języku dari przez Habibę Sarabiego, wiceszefa Wysokiej Rady Pokoju, gremium rządowego utworzonego przed laty do prowadzenia rozmów pokojowych z siłami antyrządowymi.

Krwawy zamach w Afganistanie. Ponad 100 osób w szpitalu, połowa to dzieci Niedaleko... czytaj dalej » Obie strony zgodziły się na zmniejszenie przemocy w kraju oraz m.in. na "zagwarantowanie kobietom praw w sferze politycznej, społecznej, gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej, zgodnie z wartościami islamskimi". - To nie jest porozumienie, to podstawa do rozpoczęcia dyskusji - powiedziała Mary Akrami, dyrektor wykonawczy Afghan Women's Network. - Dobrą rzeczą jest to, że obie strony do tego stanowiska doszły - podkreśliła.

Rozmowy po wieloletniej wojnie

Spotkanie w Ad-Dausze, które rozpoczęło się w niedzielę, było zorganizowane przez Niemcy i Katar. Wzięło w nim udział ok. 70 osób - talibowie, członkowie elit politycznych, w tym opozycji, reprezentanci organizacji społecznych, mediów i kobiet. Nie było natomiast oficjalnej delegacji rządowej ani przedstawicieli Stanów Zjednoczonych - talibowie odmawiają rozmów z rządem w Kabulu, z Amerykanami zaś rozmawiają w innym formacie.

Po 17 latach wojny w Afganistanie talibowie kontrolują obecnie połowę terytorium tego kraju. 12 kwietnia, jak co roku, ogłosili początek swojej wiosennej ofensywy, której celem są siły bezpieczeństwa Afganistanu i wojska NATO, ale ofiarami pada także wielu cywilów.

Źródło: PAP / TVN24 Talibowie w Afganistanie