Taksówkarz z ranami szyi leżał przy drodze. Walczy o życie

W Genui na północy Włoch zawalił się we wtorek około południa fragment wiaduktu na autostradzie A10. zobacz więcej »

Odtwórz: Runął wiadukt na autostradzie. Co najmniej 22 zabitych, służby przeszukują rumowisko

14.08 | W Genui na północy Włoch zawalił się we wtorek około południa fragment wiaduktu na autostradzie A10. Na miejscu są ekipy ratownicze. Włoskie media podają, że pod gruzami uwięzieni są ludzie. Według informacji przekazywanych przez włoskie władze zginęły co najmniej 22 osoby, a siedem zostało ciężko rannych. Liczba ofiar może znacznie wzrosnąć. (http://www.tvn24.pl)

