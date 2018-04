Video: Raytheon

Testy rakiety Tomahawk

27.03 | Wysłanie przez MON zapytania do USA o możliwość kupienia rakiet Tomahawk wcale nie oznacza, że je dostaniemy. To cenne uzbrojenie, które Amerykanie sprzedali do tej pory wyłącznie Brytyjczykom. Na stole ciągle pozostaje też opcja francuska, z pociskami MdCN. Oba typy rakiet należą do najbardziej skomplikowanych i najdroższych typów uzbrojenia.

»