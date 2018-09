Prezes Iustitii: to postępowanie quasi-dyscyplinarne, Ziobro nie jest autorytetem

Video: tvn24

"Ja nie jestem bojownik, ja nie jestem powstaniec. Proszę...

31.08 | Będę przychodzić do pracy do 2020 roku. Władza robi co chcę, a ja robię to, co muszę - powiedziała w piątek w rozmowie z dziennikarzami pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Dopytywana, co się stanie, jak przyjdzie jej następca, stwierdziła "zobaczymy". - Na razie nie przychodzi - podkreśliła. - Ja nie jestem bojownik, ja nie jestem powstaniec, wiec tego proszę ode mnie nie oczekiwać - dodała.

