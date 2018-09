Ta decyzja wpłynie na dalsze bardzo negatywne postrzeganie polskiego wymiaru sprawiedliwości - ocenił w "Tak jest" w TVN24 Marek Sowa, poseł Nowoczesnej, komentując wynik głosowania w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) prowadzący do zawieszenia polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka. - Koledzy bronią kolegów, sędziowie bronią sędziów - komentował Jan Kanthak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości.

W poniedziałek w Bukareszcie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, podczas którego w niejawnym głosowaniu zdecydowano o zawieszeniu członkostwa w ENCJ nowej polskiej Krajowej Rady Sądownictwa.

Jak przekazał przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur, za zawieszeniem polskiej Krajowej Rady Sądownictwa oddano 100 głosów, przy 6 przeciwnych i 9 wstrzymujących się.

"Zła decyzja"

Marek Sowa z Nowoczesnej zapytany w poniedziałek w "Tak jest" w TVN24, czy jest to dobra decyzja, odpowiedział, odnosząc się do jej konsekwencji dla Polski, że "bardzo zła". - Ta decyzja wpisuje się w ciąg zdarzeń, z którym mamy do czynienia na przestrzeni ostatnich trzech lat - stwierdził.

Według gościa TVN24 "gdyby to była kompletnie nieważna instytucja, to na pewno Polska by nie aspirowała, nie współtworzyła Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa w 2004 roku albo PiS w pierwszych latach swoich rządów, w latach 2004-2007 po prostu by zrezygnował i wystąpilibyśmy z tej sieci".

- Dziś nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, że to bardzo zła decyzja, która wpłynie na dalsze bardzo negatywne postrzeganie całego wymiaru sprawiedliwości - podkreślił.

- W najbliższych dwóch dniach będziemy pewnie mieli decyzję o zaskarżeniu ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości - wyraził przypuszczenie Sowa. Jak dodał, "nie wiadomo, gdzie jest ta granica, gdzie jest ten koniec, bo PiS przekracza wszystkie granice".

"Zarzut o braku niezawisłości sędziów to nieprawda"

Inne zdanie w tej sprawie wyraził rzecznik resortu sprawiedliwości, Jan Kathak, drugi gość poniedziałkowego programu "Tak jest". Stwierdził, że wynik głosowania w ENCJ pokazuje, że "koledzy bronią kolegów, sędziowie bronią sędziów".

- Mają zniekształcony obraz tego, jak przekształcone są reformy - przekonywał.

- To ciało ma znaczenie symboliczne. Nie można powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia dla nas, czy jesteśmy w niej, czy nie. Szkoda, że to środowisko zamyka się na dyskusje, bo dyskusja buduje - dodał.

Przypomniał, że "podczas rozmów kuluarowych zarzucano w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, że w polskiej KRS jest minister sprawiedliwości", po czym wyjaśnił, że "minister sprawiedliwości zasiada tam na podstawie konstytucji, od początku istnienia tego organu".

Na wspomnienie o przypadkach rekomendacji przez nową KRS do Sądu Najwyższego sędziów z wyrokami dyscyplinarnymi, Kanthak krótko stwierdził, że zarzut o braku niezawisłości sędziów to "nieprawda".

"Nigdy nie zyskały aprobaty"

- Widać tam pewne niezrozumienia kontekstu i sytuacji - ocenił rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości.

W odpowiedzi poseł Sowa, odpowiedział, że "na przestrzeni ostatnich dwóch lat rząd i minister sprawiedliwości wielokrotnie wyjaśniali zmiany w sądownictwie i nigdy one nie zyskały aprobaty w europejskich instytucjach".

- Minister Ziobro dał listę 15 sędziów posłom PiS-u, posłom [Pawła - przyp. red.] Kukiza, którzy zostali członkami [Krajowej Rady Sądownictwa - przyp. red.]. Kacykowie w ministerstwie sprawiedliwości, którzy podpisali się pod rekomendacjami dla tych sędziów do KRS-u, zostali wybrani i dlatego nie chcecie pokazać list poparcia, udzielonych rekomendacji - mówił, zwracając się do Kanthaka.

