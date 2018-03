To jest po prostu nieprzyzwoite - komentował poseł PSL Piotr Zgorzelski w programie "Tak jest" w TVN24. Odniósł się w ten sposób do informacji o zarobkach osób związanych z PiS i zajmujących wysokie stanowiska w PZU. - W spółkach strategicznych mogą być politycy, nawet powinni - odpowiadał na to Sylwester Chruszcz z koła poselskiego Wolni i Solidarni.