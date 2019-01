"Jeśli to prawda, to zazdroszczę" - tak prezydent Andrzej Duda skomentował medialne doniesienia nt. gigantycznych zarobków współpracowniczek prezesa Narodowego Banku Polskiego. Czy, a jeśli tak to kiedy prezes NBP odpowie na pytania w tej sprawie w programie "Tak Jest" rozmawiali Marcin Ociepa i Joanna Scheuring-Wielgus.