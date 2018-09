Morawiecki o decyzji KE: to krok, który urywa dialog.

Komisja Europejska pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości. Chce by sędziowie w Luksemburgu w trybie przyspieszonym rozpatrywali sprawę ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisja wnioskuje też, by w ramach zabezpieczenia, do czasu wydania ostatecznego orzeczenia, niektóre przepisy tej ustawy pozostały zawieszone. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf z zadowoleniem przyjęła tę decyzję. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że decyzja Komisji Europejskiej kierująca sprawę polskiego Sądu Najwyższego do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości urywa dialog z unią. O decyzji Komisji rozmawiali w programie Tak Jest Aleksander Bobko i Adam Szłapka.