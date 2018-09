Lewica rozproszona

Czy ugrupowania lewicowe są w stanie zjednoczyć się w obliczu wyborów? Zdaniem gości programu "Tak Jest" to scenariusz trudny do realizacji w praktyce. Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej uważa, że tylko konsolidacja jest w stanie zapobiec zwycięstwu Prawa i Sprawiedliwości. Polityk tłumaczy w ten sposób negocjacje prowadzone przez jego stowarzyszenie z Koalicją Obywatelską, w której skład wchodzą PO i Nowoczesna. Kandydat na prezydenta Warszawy - Jan Śpiewak - uważa zaś, że wchodzenie w koalicję z Platformą Obywatelską przez ugrupowania lewicowe jest co najmniej kłopotliwe, ponieważ, choćby w Warszawie, "PO skrzywdziła swoją polityką bardzo wielu ludzi".