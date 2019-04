Co najmniej dwie osoby zginęły, a 16 odniosło obrażenia w pożarze, który wybuchł w środę w kompleksie handlowo-biurowo-hotelowym Central World w centrum Bangkoku – podała agencja Reutera.

Pożar wybuchł w wieczornych godzinach szczytu, a wozy strażackie z trudem przebrnęły przez zakorkowane ulice.

Z kompleksu, na który składa się m.in. centrum handlowe, hotel i budynek biurowy, ewakuowano klientów i pracowników – poinformowała zarządzająca nim firma Central Pattana. Według strażaków pożar został opanowany, ale na kilku piętrach wciąż znajduje się dym.

Ludzie wyskakiwali z okien

Informację o ofiarach śmiertelnych pożaru potwierdził w rozmowie z dziennikarzami gubernator Bangkoku Aswin Kwanmuang, który przybył na miejsce zdarzenia.

W lokalnych mediach pojawiło się nagranie, na którym widać człowieka, skaczącego z okna płonącego centrum.

- Widziałem dym uchodzący z budynku i dwoje ludzi, którzy z niego wyskoczyli - powiedział agencji Reutera jeden ze świadków.



Media podają sprzeczne informacje co do miejsca, w którym pożar się rozpoczął. Dziennik "The Nation" pisze, cytując lokalnego urzędnika, że wybuchł na ósmym piętrze 55-piętrowego hotelu. Agencja Reutera przekazała natomiast, powołując się na informacje policji, że ogień pojawił się na parkingu.

- Budynek pozostanie zamknięty tak długo, aż będzie bezpieczny - oświadczył Kwanmuang.

Źródło: PAP/EPA/NARONG SANGNAK Pożar w centrum handlowym w Bangkoku



Centrum handlowe w ogniu

Central World znajduje się w centrum stolicy Tajlandii, pośród świątyń, domów towarowych i hoteli, cieszących się popularnością wśród zagranicznych turystów.

Jak zauważa AP, Central World jako jeden z kilku stołecznych budynków został w 2010 roku podpalony w czasie masowych protestów antyrządowych.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Do pożaru doszło w centrum handlowym Central World w Bangkoku