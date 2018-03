Władze Tajlandii zamkną czasowo plażę na wyspie Phi Phi Leh, znaną głównie dzięki filmowi Danny’ego Boyle’a "Niebiańska plaża" z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Powodem decyzji są duże zniszczenia dokonane przez turystów. Nowe przepisy wejdą w życie w czerwcu tego roku.

Jak informuje "The Guardian", zniszczenia przyrody spowodowane natłokiem turystów przybywających od lat na słynną plażę, są głównym powodem czasowego jej zamknięcia.

Plaża leży w zatoce Maya w archipelagu Phi Phi na Morzu Andamańskim. Decyzję o jej zamknięciu w środę ogłosił rządowy Departament Parków narodowych i Dzikiej Przyrody w Bangkoku.

Wiele morskich parków narodowych w Tajlandii jest zamkniętych w okresie od połowy maja do połowy października. Po sukcesie filmu "Niebiańska plaża" Danny’ego Boyle’a w 2000 roku turyści domagali się otwarcia jednak tego fragmentu archipelagu również latem.

Film, w którym główną rolę zagrał Leonardo DiCaprio, powstał na podstawie powieści Alexa Garlanda. Zdjęcia kręcono w 1999 roku na plaży w Maya Bay.

"Jeśli teraz nic nie zrobimy, to będzie za późno"

Po tamtym sukcesie rząd Tajlandii zdecydował się otworzyć plażę dla turystów.

Dziennie dobijało do niej średnio 200 łodzi z czterema tysiącami odwiedzających. Ostatnie badania naukowe, prowadzone wspólnie z czołowymi specjalistami w zakresie biologii morza, wykazały, że ogromna część rafy koralowej w tym rejonie jest zniszczona, a życie morskie wyginęło.

- Jeśli pytacie mnie, czy jest już za późno, to odpowiedź brzmi: nie. Jednak jeśli teraz nic nie zrobimy, to będzie za późno - powiedziała szefowa tajlandzkiego departamentu parków narodowych Thanya Netithammakum.



Władze Tajlandii ograniczył także dzienny limit zwiedzających do dwóch tysięcy. Zmienią się zasady cumowania dla przypływających na wyspę. Od tej pory łodzie nie będą mogły wpływać od strony plaży, a cumować będą po przeciwnej stronie wyspy przy pływających pomostach.



Kolejne kroki podejmowane będą po analizie informacji zebranych po pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów.



Tajlandię odwiedza rocznie ponad 35 milionów turystów. Przed premierą "Niebiańskiej plaży" w 2000 roku było to zaledwie 10 milionów osób - podkreśla "The Guardian".