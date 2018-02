Foto: Biswajit Majumdar / Wikipedia-CC-BY-3.0 Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

19.02.2018 | Bezdomne psy w Tajlandii mają być stróżami prawa

Wykorzystanie psów będzie możliwe dzięki specjalnej kamizelce z kamerą. Aktywuje się kiedy zwierzę szczeka i przesyła obraz do policji. W samym Bangkoku jest aż 800 tysięcy potencjalnych strażników. Znają każdy zakamarek miasta i rzeczywiście mogą pomóc, pokazując to, co się dzieje w tych najciemniejszych uliczkach. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

