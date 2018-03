Foto: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI Video: Parlament Europejski

Antonio Tajani w Parlamencie Europejskim

17.07 | Liderzy pięciu grup politycznych w Parlamencie Europejskim chcą, by jego szef Antonio Tajani "wysłał jasny sygnał" w imieniu PE do polskiego prezydenta, rządu i parlamentu, że przyjęcie zmian odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości spotka się z "konsekwencjami".

