Tablica upamiętni braci Kaczyńskich. Wałęsa: brzmi dumnie "przebywali w hali"

"Brzmi dumnie: 'Przebywali w hali'” - napisał na Twitterze były prezydent Lech Wałęsa, komentując fragment zaproszenia na obchody rocznicy Sierpnia’80, organizowane przez NSZZ "Solidarność". W programie zaplanowano między innymi "odsłonięcie tablicy Śp. Lecha Kaczyńskiego oraz Jarosława Kaczyńskiego, którzy przebywali w hali nr 26 w czasie strajku w 1988 r.".

W 38. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku odbędą się uroczystości organizowane przez NSZZ "Solidarność" oraz - osobno - przez uczestników historycznego strajku w Stoczni Gdańskiej z Lechem Wałęsą na czele.

Uroczystości organizowane przez Solidarność odbędą się pod hasłem "Stocznia 4.0. Nowy początek" w Hali nr 26 "Ubotownia" na wyspie Ostrów w Gdańsku.

W uroczystościach, które poświęcone będą również przedstawieniu planów rozwoju terenów stoczniowych na wyspie Ostrów, udział wezmą prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Koordynator uroczystości ze strony Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" Wojciech Książek powiedział, że na obchody, oprócz władz państwowych, zaproszeni zostali wszyscy sygnatariusze Porozumień Sierpniowych. Także były prezydent Lech Wałęsa.

Jak wynika z programu tego dnia, wydarzenie na wyspie Ostrów otworzy "odsłonięcie tablicy Śp. Lecha Kaczyńskiego oraz Jarosława Kaczyńskiego, którzy przebywali w hali nr 26 w czasie strajku w 1988 r.".

Wałęsa we wtorek opublikował na Twitterze zdjęcie zaproszenia. "Brzmi dumnie: 'Przebywali w hali'" - skomentował były prezydent.



„Przebywali w hali”. pic.twitter.com/ix8Y7PON7a — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) 28 sierpnia 2018

W maju 1988 r. odbył się na terenie stoczni 10-dniowy strajk jej młodych pracowników. Na fali podobnych wystąpień w całym kraju, również w Gdańsku 2 maja protest rozpoczęli stoczniowcy żądający zalegalizowania Solidarności. Po jego rozpoczęciu wraz z Lechem Wałęsą przyjechali tam m.in. Lech i Jarosław Kaczyński. Śp. Lech Kaczyński został wtedy powołany na stanowisko rzecznika Komitetu Strajkowego. Dzień później przybyli tam wysłannicy Episkopatu Polski, Tadeusz Mazowiecki i Andrzej Wielowieyski. Rozpoczęły się negocjacje z władzami stoczni. W międzyczasie oddziały ZOMO symulowały szturm na zakład. Po 10 dniach komitet zdecydował o zakończeniu strajku, bez zawarcia porozumienia.

Protestujący w zwartym pochodzie, w milczeniu opuścili stocznię i udali się do kościoła św. Brygidy.

Uroczystości organizowane przez bohaterów Porozumień Sierpniowych

Oddzielne obchody 38. rocznicy Sierpnia'80 organizuje też część sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych i twórców strajku w sierpniu 1980 r. - Jerzy Borowczak, Bogdan Borusewicz, Henryka Krzywonos-Strycharska, Bogdan Lis, Józef Przybylski oraz Lech Wałęsa. Uroczystości te współorganizuje Komitet Obrony Demokracji i miasto Gdańsk. Hasło przewodnie obchodów rocznicy brzmi "Porozumienie".

Wśród inicjatorów tych obchodów są także m.in. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, marszałek pomorski Mieczysław Struk, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku Basil Kerski, jeden z założycieli Ruchu Młodej Polski Aleksander Hall, twórca graficznego znaku Solidarności Jerzy Janiszewski, obrońca więźniów politycznych w czasach PRL Jacek Taylor, lider pomorskiego KOD Radomir Szumełda oraz byli aktorzy Teatru Wybrzeże, zaangażowani w działalność antykomunistyczną - Jerzy Kiszkis i Halina Winiarska.

"My, sygnatariusze Porozumień Sierpniowych, stoczniowcy, inicjatorzy i uczestnicy historycznego strajku w Stoczni Gdańskiej oraz osoby, którym bliskie są idee Sierpnia, zapraszamy na obywatelskie obchody 38. rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego. Zapraszamy wszystkich, dla których dialog, kompromis, poszanowanie drugiego człowieka, jego godności i praw stanowią istotę współżycia społecznego oraz fundament pomyślności naszego kraju. W piątek, 31 sierpnia, odbędzie się w Gdańsku wiele ważnych, rocznicowych uroczystości – państwowych, związkowych, obywatelskich. Zachęcamy wszystkich do chwili refleksji nad dziedzictwem Sierpnia, do udziału w wydarzeniach upamiętniających piękne chwile, jakie dane nam było przeżyć w Gdańsku 38 lat temu" - głosi tekst pomysłodawców uroczystości.

Obchody pod hasłem "Porozumienie" rozpoczną się przed godz. 10 wspólnym, wraz z Lechem Wałęsą, złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców oraz pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Następnie, o godz. 16.30 rozpocznie się przejście ulicami Gdańska spod budynku Sądu Okręgowego w okolice siedziby Europejskiego Centrum Solidarności. Do przemarszu ma w jego trakcie dołączyć Lech Wałęsa. Obchody te o godz. 18 zakończy wiec przed budynkiem ECS.