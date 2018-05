Szymański: Polska dokonała postępu. Teraz oczekujemy tego od Komisji Europejskiej





Komisja Europejska powinna wykazywać "większą gotowość" do konstruktywnych działań wobec Polski. Polska oczekuje właściwego zrozumienia i politycznej analizy tego, co się stało we wzajemnych relacjach w szczególności w ostatnich trzech miesiącach - oświadczył w poniedziałek w Brukseli minister do spraw europejskich Konrad Szymański.

"Bardzo poważne kroki zostały podjęte przez polski parlament"

Minister do spraw europejskich Konrad Szymański w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli powiedział, że przewodniczący Timmermans "dość rzetelnie i dość skrupulatnie zreferował te zmiany, korekty polskiej reformy wymiaru sprawiedliwości".

- Natomiast z całą pewnością różnimy się co do oceny generalnej tego, co się w zakresie dialogu między Komisją Europejską a Polską stało. Mam nadzieję, że to jest tylko kwestia czasu, że będziemy mogli wyjaśnić wątpliwości, co do tego, jak rozumiemy dotychczasowe - w naszym przekonaniu bardzo poważne - kroki, które zostały podjęte przez polski parlament - mówił Szymański.

Według niego, wszyscy dostrzegli, że Polska zrobiła olbrzymi postęp w zakresie szukania możliwości wyjścia z klinczu.

"Oczekujemy postępu po stronie Komisji Europejskiej"

- Postęp został dokonany ze strony Polski. Dzisiaj oczekujemy tego postępu po stronie Komisji Europejskiej, ponieważ wyjście z tego napięcia jest możliwe tylko wtedy, kiedy obie strony będą czyniły jakieś kroki - dodał.

Zdaniem wiceszefa MSZ, Komisja powinna wykazywać "większą gotowość" do konstruktywnych działań. Jak zaznaczył, Polska oczekuje "właściwego zrozumienia i politycznej analizy tego, co się stało we wzajemnych relacjach w szczególności w ostatnich trzech miesiącach".

- Mam wrażenie, że my ze swojej strony zrobiliśmy bardzo dużo. Byłoby dobrze, aby Komisja Europejska przedstawiła teraz w pełni swoje stanowisko w tej sprawie. Mamy czas, mamy cierpliwość. Chętnie byśmy wysłuchali całości tego stanowiska w najbliższych tygodniach - podkreślił.

Jak zaznaczał, Polska nie proponuje, żeby spór rozwiązać "jak najszybciej". - Polsce zależy na tym, żeby ten spór rozwiązać uczciwie, czyli tak, aby było w pełni poszanowane suwerenne prawo polskiego parlamentu do kreowania reform wymiaru sprawiedliwości - wyjaśniał.

- My nie zgłaszamy oczekiwań co do czasu, my zgłaszamy oczekiwania co do jakości tego procesu, aczkolwiek chyba każdy rozumie, że ten spór nie służy dobrze budowaniu zaufania i on jest potencjalnie sporem wybuchowym, potencjalnie może prowadzić do działań konfrontacyjnych, czego chcemy uniknąć w imię odpowiedzialności europejskiej, bo wydaje się, że mamy do załatwienia wiele poważniejszych rzeczy - podsumował Szymański.