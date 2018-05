"Morawiecki i Juncker są osobiście zaangażowani, żeby ten spór załatwić"

Postęp w zakresie sporu o praworządność w Polsce między Brukselą a Warszawą jest dzisiaj widoczny gołym okiem - mówił w "Faktach po Faktach" wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. W jego ocenie zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker "są osobiście zaangażowani w to, żeby ten spór załatwić".

Komisja Europejska przyjęła w środę propozycję wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. W projekcie budżetu KE zaproponowała uzależnienie wypłaty funduszy od przestrzegania praworządności. Wniosek w sprawie zawieszenia lub ograniczenia funduszy dla danego kraju będzie składany przez KE i przyjmowany przez kraje członkowskie.

Wiceminister o propozycji Komisji Europejskiej. "Droga do porozumienia bardzo daleka" Propozycja... czytaj dalej » Jak mówił Szymański w "Faktach po Faktach", "zgłaszamy (rząd w Warszawie - red.) wątpliwości co do uznaniowości użycia takiego kryterium".

- Z Brukselą, czy z Komisją nie spieramy się o praworządność jako taką, ale jak ktoś sugeruje, że trzeba zbudować mechanizm oparty o ocenę (...), to oczekujemy, że te kryteria muszą być jasne, musi być zupełnie oczywiste, co oceniamy, kto ocenia i czy to ciało jest do tego upoważnione - tłumaczył.

"Ta kontrowersja jest już dzisiaj uporządkowana"

Według wiceministra spraw zagranicznych reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości to "niewielkie zmiany, które tylko i wyłącznie wprowadzają element demokratyzacji, element lepszego balansu, równowagi między władzami". - Na pewno nie supremacji władzy wykonawczej czy parlamentarnej nad sądownictwem - dodał.

- Z całą pewnością kontrowersja pozostaje, ale jest oczywiste, że ta kontrowersja jest już dzisiaj uporządkowana i jesteśmy na prostej drodze, żeby ją zamknąć. Oczywisty postęp w zakresie sporu o praworządność w Polsce między Brukselą a Warszawą jest dzisiaj widoczny gołym okiem - podkreślił Szymański.

Morawiecki rozmawiał z Junckerem. "Sprawa w interesie obu stron" Reforma wymiaru... czytaj dalej » Jego zdaniem "partia rządząca pokazała, że jest w stanie bardzo uważnie słuchać racji drugiej strony". - Myślę, że to zbudowało pozycję Polski i pozycję premiera w Brukseli - dodał wiceszef dyplomacji.

"Nowy impuls, oddech"

Szymański podkreślił, że "każdy, kto rozsądnie patrzy na politykę w Unii wie, że byłoby lepiej, aby tego typu toksyczne spory zamknąć, ponieważ mamy wiele poważnych rzeczy do załatwienia".

- Osobiste zaangażowanie premiera Morawieckiego, otwarcie polityczne, które nastąpiło w partii rządzącej to jest nowy impuls, oddech. Żeby zamknąć ten spór potrzebujemy też otwartości i gotowości drugiej strony. Tego nie da się zamknąć jednostronnymi działaniami - ocenił gość "Faktów po Faktach".



Jak dodał, "dzisiaj i premier Morawiecki, i przewodniczący Juncker są osobiście zaangażowani, żeby ten spór załatwić w taki sposób, aby z jednej strony chronić oczywiste polskie prawo do reformowania wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej doprowadzić do deeskalacji i uporządkowania sytuacji z Brukselą".

"Chcemy przeprowadzić negocjacje możliwie gładko"

Unijna komisarz: w świetle nowych propozycji Polska mogłaby stracić fundusze europejskie Gdyby... czytaj dalej » - Jesteśmy przekonani, że w Brukseli jest wystarczająco wiele osób, które zrozumieją, że wiązanie tego politycznie wybuchowego tematu z negocjacjami budżetowymi może przynieść tylko i wyłącznie kłopoty polityczne. Tego chcemy uniknąć, chcemy przeprowadzić negocjacje możliwie gładko - mówił wiceminister spraw zagranicznych, wracając do tematu projektu budżetu UE.

Powiedział, że dla Polski jest ważne, aby w budżecie Unii "była właściwa równowaga celów, które są dla nas kluczowe i celów, które są kluczowe na przykład dla państw Południa (Europy - red.)". - To wszystko musi być przedmiotem uzgodnienia politycznego, pewnej równowagi politycznej i na to jesteśmy gotowi - zaznaczył wiceszef dyplomacji.



Jak mówił Szymański, "Polska jest jednym z bardziej konstruktywnych partnerów w tej dyskusji". - Jeżeli nikt nas nie będzie prowokował do zaostrzania tego kursu, to Polska do końca tych negocjacji (budżetowych - red.) będzie partnerem konstruktywnym. (...) Ale są granice - podkreślił.