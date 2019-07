"Najgorsze cechy rządów PiS uosabia Beata Szydło. To dlatego nie jest wybierana"

Z łatwością mówicie o kimś, kogo nie znacie, że nie szanuje wartości - powiedziała do europosłów była premier Beata Szydło (PiS) po przegranym poniedziałkowym, powtórnym głosowaniu na szefową komisji do spraw zatrudnienia. Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna) oceniła we wtorek, że europosłowie pamiętają działania Szydło z czasów, gdy stała na czele polskiego rządu i właśnie dlatego jej nie poparli. - Dziś wszystkie najgorsze cechy z czterech lat rządów PiS uosabia Beata Szydło. Dlatego nie jest wybierana - komentował Marcin Kierwiński (PO)

Była premier, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło w poniedziałek po raz drugi nie została wybrana w Strasburgu na stanowisko szefowej komisji zatrudnienia i spraw społecznych w Parlamencie Europejskim. Za jej kandydaturą opowiedziało się 19 europosłów, przeciw było 34, od głosu wstrzymało się dwóch eurodeputowanych.

Szydło: z łatwością mówicie o kimś, kogo nie znacie, że nie szanuje wartości

Szydło znów przegrała głosowanie w europarlamencie Była premier,... czytaj dalej » Po głosowaniu zabrała głos i zwróciła się do europosłów. Podkreślała, że jest "być może jedną z niewielu osób w tej sali, dla których te prawdziwe wartości europejskie, które tworzą naszą wspólnotę i z których nasza wspólnota wyrosła, są bardzo ważne".

- Mówię swoim głosem, ale mówię przede wszystkim głosem obywateli mojego kraju i tych pół miliona, którzy na mnie zagłosowali w tych wyborach, i pozostałych, którzy docenili pracę rządu, którym miałam zaszczyt kierować, w którym pracowałam i który przez ostatnie lata zrobił tak dużo dla nich dobrego - powiedziała.

Jak dodała, po poniedziałkowym głosowaniu wielu z obecnych na sali powinno zastanowić się, dlaczego w Unii Europejskiej dochodzi do kryzysów, "skoro z taką łatwością mówicie państwo o kimś, kogo nie znacie, że nie szanuje wartości".

"PiS nie rozumie, jak funkcjonuje Unia Europejska"

We wtorek wynik głosowania w sprawie Szydło komentowali politycy. Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, stwierdziła, że "mamy kolejny blamaż ze strony premier Beaty Szydło". Jej zdaniem "to wynika z faktu, że PiS nie rozumie, jak funkcjonuje Unia Europejska".

- Ona [Szydło - przyp. red.] nie rozumie, że parlamentarzyści z Parlamentu Europejskiego, patrząc na nią, widzą jej obronę prawa do bezprawia ze strony PiS-u w Parlamencie Europejskim, pamiętają o tym, że wynosiła flagę Unii Europejskiej, pamiętają, że to ona nie drukowała wyroków Trybunału Konstytucyjnego - wyliczała Lubnauer.

"Jeśli zgłoszą kolejnego kandydata z PiS, wynik będzie taki sam" Myślę, że jeśli... czytaj dalej » - Dla nich to jest zupełnie niezrozumiałe, jak ktoś, kto w oczywisty sposób łamał prawo i w związku z tym podstawowe wartości Unii Europejskiej, jakimi są praworządność, kwestie związane z trójpodziałem władzy, może teraz aspirować do wysokiego urzędu w Parlamencie Europejskim - powiedziała. - I oni mają za tym zagłosować - dodała szefowa Nowoczesnej.

"Najgorsze cechy z czterech lat"

Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej wskazywał, że "pani premier Szydło powinna zadać sobie pytanie jak to się stało, że PiS jest na marginesie Unii Europejskiej i jak to się stało, że Polska rządzona przez PiS jest na rubieżach Unii Europejskiej".

- To głosowanie jest bardzo symboliczne. Ono ocenia cztery lata polityki zagranicznej PiS, cztery lata kompromitacji, awanturnictwa, pokazywania, jak bardzo PiS jest niekompetentny. Dziś te wszystkie najgorsze cechy z czterech lat uosabia Beata Szydło. I dlatego nie jest wybierana - stwierdził poseł.

"Zastanawiam się, co złego pani Szydło zrobiła swoim kolegom w PiS-ie"

Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Stefaniak dodał, że "patrząc na to wszystko, zastanawia się, co złego pani Szydło zrobiła swoim kolegom w PiS-ie".

Dworczyk: Szydło przegrała przez lewicowych bądź lewackich polityków Beata Szydło... czytaj dalej » - Oni ją poniewierają i wystawiają na z góry przegrany pojedynek po raz kolejny - komentował.

Dworczyk: alergiczna reakcja lewicowych i lewackich parlamentarzystów na wartości chrześcijańskie

Szef kancelarii premiera i minister bez teki Michał Dworczyk był we wtorek gościem "Jeden na jeden" w TVN24. Zapytany, jaki był powód ponownego wystawienia kandydatury Szydło na stanowisko przewodniczącej komisji, odpowiedział: - Uważamy, że pani premier jest bardzo kompetentnym i doświadczonym politykiem, która dobrze realizowałaby swoją misję na tym stanowisku.

- Niestety, doszło do złamania umów i ustaleń, które wcześniej były uczynione i w ramach pewnej - trzeba dzisiaj już to nazwać - wojny ideologicznej pani Szydło nie została wybrana na to stanowisko - ocenił.

Dopytywany, na czym polega ta wojna ideologiczna, Dworczyk stwierdził, że w obecnym Parlamencie Europejskim jest duża grupa posłów, która "alergicznie reaguje na polityków, których programy zbudowane są w oparciu fundament wartości chrześcijańskich".

- Pani Szydło do takich polityków się zalicza i ci lewicowi bądź lewaccy politycy, europarlamentarzyści, pomimo ustaleń z szefami ich partii, z szefami ich rządów, nie chcą oddać swojego głosu na polityka, który reprezentuje właśnie taki konserwatywny, chrześcijański nurt - stwierdził Dworczyk.

Oglądaj Wideo: tvn24 Dworczyk: Szydło przegrała głosowanie w europarlamencie w wyniku wojny ideologicznej